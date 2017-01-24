維冠倒塌週年 猶待司法還公道
年關將屆，台南不少人憶及去年小年夜的強震仍心有餘悸，尤其是維冠大樓倒塌慘劇，倖存災戶散居四方，重整生活，刑事及民事訴訟還在審理中，亟待司法還給他們一個公道。
去年0206強震震垮台南市永康區維冠金龍大樓，115人罹難，96人受傷，國內外媒體大幅報導，肇禍矛頭指向偷工減料，建商、建築師被逮起訴，民事訴訟也送進法院。
維冠公司負責人林明輝、設計部經理洪仙汗、建築師張魁寶、鄭進貴、大合鑽探技術公司結構技師鄭東旭等5人，去年11月25日一審判決全因業務過失致死罪嫌被處以最重刑5年，各併科罰金新台幣9萬元。
其實，這個判決早在意料之中，但對痛失親人的災戶及家屬來說，是很難接受的，100多條人命才5年刑期，也難怪在台南地方法院聆聽判決的受災家屬無法接受，哽咽地說「這口氣吞不下去」。
即使合議庭也認為這樣的刑期仍嫌不足，讓人始料未及的是，台南市長賴清德公開說出一審判決和社會期待有距離，意外引起爭議，連司法院都得跳出來，宣示支持台南地院的判決。
目前全案已上訴二審，被告5人中，僅剩林明輝還在押，台南高分院預定2月召開準備程序庭。
除刑事責任外，維冠的民事賠償也備受注目。震災後，台南市政府前後陸續向台南地院對林明輝聲請假扣押，總金額達9億4465萬元；去年6月更和消基會聯手提起團體訴訟，求償金額8億2508萬元。附帶民事訴訟賠償62億7187萬元也送到台南地院，這些都有待司法審理。
另外，災戶也爆發出慰問金發放訴訟，倖存住戶李宗典和姐姐李肅梓不滿罹難的二嫂、2名姪女慰問金被親家領走，提出請求權的民事訴訟，被台南地院駁回，全案上訴二審後，被台南高分院發回重審。
李肅梓同時也對親家提起侵占的刑事訴訟，全案由台南地檢署偵查中，尚未偵結。1060124
(中央社)
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