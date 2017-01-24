iWIN新址揭牌 NCC籲各界推動網路自律

(中央社記者鄭景雯台北24日電)iWIN網路內容防護機構從今年元旦起由台北市電腦公會接棒，今天舉行新址成立揭牌記者會，NCC主委詹婷怡表示，呼籲各界推動自律，讓網路環境向前邁進。

由政府共同成立，委託民間團體辦理的iWIN網路內容防護機構，今天在台北市八德路3段2號5樓舉辦新址揭牌記者會，國家通訊傳播委員會主委詹婷怡也受邀參加揭牌儀式，呼籲各界共同打造符合網路治理精神的網路環境。

iWIN是NCC依兒童及少年福利與權益保障法第46條規定，於102年召集教育部、內政部、文化部、經濟部及衛生福利部所共同成立，106年1月起由台北市電腦商業同業公會接棒辦理iWIN的各項上網安全任務，持續推動業者自律。

iWIN藉由今天新址揭牌記者會，讓各界更了解iWIN的任務與運作。詹婷怡表示，iWIN推動兒少網路防護，其中包括網路霸凌，也期望家長、公民團體一起關心這個議題，同時培養兒少媒體識讀能力，也呼籲各界推動網路自律，讓網路環境向前邁進。

NCC表示，目前各種新興應用服務多數是透過網際網路的方式提供，網際網路上衍生各種跨領域、跨國界的議題，需要各方共同協力，日前公開的「數位通訊傳播法」草案中，也特別採納「網際網路治理」（Internet Governance）的基本精神，鼓勵多方利害關係人透過對話，建構多元、自由、平等、開放的環境。

iWIN正是協助推動多方利害關係人溝通、參與、公平使用與自我約束的公正第三者，由多方共同打造更健全的網路使用環境。1060124

(中央社)