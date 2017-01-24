iWIN新址揭牌 NCC籲各界推動網路自律
(中央社記者鄭景雯台北24日電)iWIN網路內容防護機構從今年元旦起由台北市電腦公會接棒，今天舉行新址成立揭牌記者會，NCC主委詹婷怡表示，呼籲各界推動自律，讓網路環境向前邁進。
由政府共同成立，委託民間團體辦理的iWIN網路內容防護機構，今天在台北市八德路3段2號5樓舉辦新址揭牌記者會，國家通訊傳播委員會主委詹婷怡也受邀參加揭牌儀式，呼籲各界共同打造符合網路治理精神的網路環境。
iWIN是NCC依兒童及少年福利與權益保障法第46條規定，於102年召集教育部、內政部、文化部、經濟部及衛生福利部所共同成立，106年1月起由台北市電腦商業同業公會接棒辦理iWIN的各項上網安全任務，持續推動業者自律。
iWIN藉由今天新址揭牌記者會，讓各界更了解iWIN的任務與運作。詹婷怡表示，iWIN推動兒少網路防護，其中包括網路霸凌，也期望家長、公民團體一起關心這個議題，同時培養兒少媒體識讀能力，也呼籲各界推動網路自律，讓網路環境向前邁進。
NCC表示，目前各種新興應用服務多數是透過網際網路的方式提供，網際網路上衍生各種跨領域、跨國界的議題，需要各方共同協力，日前公開的「數位通訊傳播法」草案中，也特別採納「網際網路治理」（Internet Governance）的基本精神，鼓勵多方利害關係人透過對話，建構多元、自由、平等、開放的環境。
iWIN正是協助推動多方利害關係人溝通、參與、公平使用與自我約束的公正第三者，由多方共同打造更健全的網路使用環境。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。