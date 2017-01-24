北市原民會主委請辭 春節前確定接任人選

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台北市代理發言人劉奕霆今天說，原民會主委陳秀惠23日以書面方式向市長柯文哲請辭並已獲批准。至於後續接任人選，市府已在遴選，預定春節前夕確定並公布接任原民會主委人選。

陳秀惠任職原民會主委期間爭議不斷，主要是在議會備詢時，因不滿議員質詢，曾以族語回嗆「借刀殺人」，事後還遭議長吳碧珠警告，陳秀惠也被議員爆出曾說出「泰雅族婦女有陪睡習慣」等言語，讓柯市府多次考慮撤換陳秀惠。

就在去年底，議會內部又傳出陳秀惠可能在年前下台，當時市府內部和陳秀惠等人皆否認，現在則傳出陳秀惠確定請辭消息。

劉奕霆表示，陳秀惠23日以書面向柯文哲請辭，並已獲批准，陳秀惠是以「完成階段性任務」為由請辭，至於新任主委人選，須等確定後就對外公布。

據了解，市府內部近期都進行原民會主委遴選，且時間已達1、2個月，預定農曆春節前夕就會確定接任主委人選名單。

陳秀惠則是手機和辦公室電話都一直未接，無法得到她請辭主要緣由。1060124

(中央社)