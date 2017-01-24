收費員補貼 勞動部：3/31前發放

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勞動部今天重申收費員補貼第二階段將會在3月31日前全數發放，目前仍有60幾位符合資格的收費員並未申請，應儘快提出外，部分收費員也該補足相關申請文件。

國道收費員爭議原本預計已經落幕，不過國道收費員自救會不滿政府沒有「禁搭便車」讓所有最後遭到資遣的收費員都可以領相同補助，因此擬再次抗爭。

對此，約40名非國道收費員自救會成員今天至勞動部前陳情，盼勞動部可以用「公平、合理」的立場來審核補貼金發放。

前收費員簡先生表示，他曾經參與過自救會的抗爭，但後來因為家庭跟經濟因素，決定還是接受媒合，重新回到職場。簡先生說，非自救會會員的收費員約有700多人，希望政府可以照顧到每位收費員，他們要的只是公平合理。

前收費員陳小姐也說，在102年大量解僱收費員前，已經有244名收費員因為ETC上路的關係陸續被解僱，也應該受到補助。

勞動部表示，第一階段的補貼費用新台幣15萬元今天就會入帳，第二階段則將在農曆年後續審，3月31日前將全數發放完畢。

勞動部勞動關係司長王厚偉說，目前補貼專案的6億元已經全數進入補貼專戶，共有947位收費員符合補貼資格，其中仍有60幾位尚未申請，提醒收費員要趕緊送件。王厚偉說，部分已送件的收費員也該補足相關申請文件，避免影響第二階段的補貼權益。

至於有關自救會擬再次抗爭一事，勞動部說，政府除了聆聽自救會的聲音外，也不能忽視其他收費員的心聲，跟社會大眾希望公平對待所有收費員的期待。1060124

(中央社)