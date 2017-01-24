樂陞案 黃國昌：全面檢討中資查核機制

台北地檢署今天偵結樂陞案，時代力量立法委員黃國昌說，收購案背後的明明是中資，經濟部投資審議委員會卻以日資放行核准，除須追究行政責任外，中資查核機制也要全面檢討。

台北地檢署今天偵結樂陞案，起訴董事長許金龍等10人。其中許金龍犯下7大犯罪事實，遭求刑30年；知名炒手、已改名楊智的楊瑞仁則認罪吐出不法所得新台幣320萬元。

黃國昌今天在臉書上發文表示，依檢察官調查結果，顯示這的確是一起證券詐騙案，當初他所提出的諸多質疑，也符合起訴的犯罪事實；法律罪責留待審判結果，但收購案背後的明明是中資，投審會卻以日資放行核准，「目前的查核機制，可謂徒具形式，根本沒有發揮把關的功能」。

黃國昌表示，除了必須追究相關行政責任外，整個中資查核機制也必須全面檢討，否則以中資偽裝外資而嚴重破壞台灣金融市場秩序的不法事件，未來將繼續發生；投保中心也應加快腳步，查扣相關被告的財產，積極求償，為受害的投資大眾討回公道。

民主進步黨籍立法委員趙天麟表示，105年8月他接到樂陞案檢舉時，驚訝到不敢置信，經仔細查證後，立刻要求金融監督管理委員會進行調查與處置。面對行政單位消極不作為，他公開指證與監督，要求司法務必將騙徒繩之以法。

趙天麟說，他踢爆事件初始，許金龍還試圖藉嘲諷與抹黑來轉移焦點，但他不為所動，繼續揭發，並予以提告。並在金管會主委李瑞倉上任後，協助受害股民督促金管會達成與中信金的5億元賠償和解；另一方面，與國外金融專家研究修法改善台灣的投資環境。

趙天麟說，他心疼的是遭惡意詐欺的股民，願許金龍事件是台股最後一件詐欺案，將努力打造一個友善的資本市場。1060124

(中央社)