樂陞案 黃國昌：全面檢討中資查核機制
台北地檢署今天偵結樂陞案，時代力量立法委員黃國昌說，收購案背後的明明是中資，經濟部投資審議委員會卻以日資放行核准，除須追究行政責任外，中資查核機制也要全面檢討。
台北地檢署今天偵結樂陞案，起訴董事長許金龍等10人。其中許金龍犯下7大犯罪事實，遭求刑30年；知名炒手、已改名楊智的楊瑞仁則認罪吐出不法所得新台幣320萬元。
黃國昌今天在臉書上發文表示，依檢察官調查結果，顯示這的確是一起證券詐騙案，當初他所提出的諸多質疑，也符合起訴的犯罪事實；法律罪責留待審判結果，但收購案背後的明明是中資，投審會卻以日資放行核准，「目前的查核機制，可謂徒具形式，根本沒有發揮把關的功能」。
黃國昌表示，除了必須追究相關行政責任外，整個中資查核機制也必須全面檢討，否則以中資偽裝外資而嚴重破壞台灣金融市場秩序的不法事件，未來將繼續發生；投保中心也應加快腳步，查扣相關被告的財產，積極求償，為受害的投資大眾討回公道。
民主進步黨籍立法委員趙天麟表示，105年8月他接到樂陞案檢舉時，驚訝到不敢置信，經仔細查證後，立刻要求金融監督管理委員會進行調查與處置。面對行政單位消極不作為，他公開指證與監督，要求司法務必將騙徒繩之以法。
趙天麟說，他踢爆事件初始，許金龍還試圖藉嘲諷與抹黑來轉移焦點，但他不為所動，繼續揭發，並予以提告。並在金管會主委李瑞倉上任後，協助受害股民督促金管會達成與中信金的5億元賠償和解；另一方面，與國外金融專家研究修法改善台灣的投資環境。
趙天麟說，他心疼的是遭惡意詐欺的股民，願許金龍事件是台股最後一件詐欺案，將努力打造一個友善的資本市場。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。