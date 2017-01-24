你吃的藥怎麼研發的 這款桌遊告訴你

藥物研發過程，對於一般民眾而言，總覺得神祕又疏離，艱澀難懂。藥廠與桌遊業者近期開發出首款醫藥桌遊，讓玩家化身科學家，透過遊戲體驗開發新藥歷程。

參與研究的台灣拜耳公司表示，研發新藥過程相當艱辛，從測試和改良新的活性成分、成為臨床開發的候選藥物，最後通過臨床試驗核准上市，平均需要10至12年的時間，並且花費超過10億歐元（約新台幣341億元），還得通過層層嚴格審核，確認藥品的效益和風險。

在這款桌遊中，玩家將扮演科學家，在面臨迫切的用藥需求下，科學家需要進行新藥的研發，包括癌症用藥、神經用藥、心血管用藥及精神科用藥等4大領域藥品，透過挑選化合物、排列成最佳組合、選定候選藥品並進行臨床實驗。

研發該遊戲的大玩創意公司行銷總監閃琳指出，在遊戲中，藥物療效愈高、副作用也愈大，研發的新藥得通過一道道關，例如藥物必須療效夠高，副作用低於一定限值，才可以順利上市，如何巧妙拿捏藥效與副作用，挑戰玩家們的腦力。1060124

(中央社)