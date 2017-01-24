黃浩然眼睛手術 本季目標重返榮耀
Lamigo桃猿隊捕手黃浩然18日動了近視雷射手術，今天戴著護目鏡出席活動，目前仍在自主訓練的他談到本季目標說，「重返榮耀」。
黃浩然今天出席中華職棒球員工會、家扶基金會合辦的活動，與小朋友共進午餐，提前歡度農曆春節。
桃猿隊14日在屏東展開第一階段春訓，黃浩然還沒報到，他與詹智堯、鍾承祐等隊友留在桃園自主訓練，預計2月1日向球隊報到，加入春訓的行列。
黃浩然2月將滿35歲，全隊第二老，僅次新入隊的投手林英傑。
去年桃猿隊捕手位置，林泓育蹲60場最多，劉時豪56場、黃浩然49場。黃浩然出賽50場是個人近7年最少的一季。陳金鋒退休之後，林泓育回歸指定打擊，本壘防區由黃浩然、劉時豪以及新秀張閔勛分攤。
黃浩然表示，這個春訓好好努力，本季希望爭取更多上場機會，重返榮耀。
黃浩然18日動了近視雷射手術，眼球周圍還看得見紅色血絲，3週內外出都要戴護目鏡，他說原本夜間視力較差，現在看東西清楚很多。1060124
(中央社)
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