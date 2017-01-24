NBA厄文49分成空響 騎士不敵鵜鶘
美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊二當家厄文（Kyrie Irving）今天砍進爆量的49分，但仍無法帶領騎士隊回天，騎士終場以122比124敗給紐奧良鵜鶘。
法新社報導，厄文在下半場狂轟35分，差點就以一己之力，率領騎士克服上半場落後20分的劣勢，但少了因傷缺陣的大將戴維斯（Anthony Davis）的鵜鶘，最後還是守住了騎士反攻。
鵜鶘隊的瓊斯（Terrence Jones）在戴維斯缺陣下，猶如使出洪荒之力砍下生涯新高36分，哈勒戴（JrueHoliday）也貢獻33分與10助攻，幫球隊贏球。
騎士輸球後，吞下了他們最近10場比賽的第6敗，本季戰績30勝13敗；贏球的鵜鶘戰績提升為18勝27敗。
騎士隊詹姆斯（LeBron James）26分，洛夫（Kevin Love）摘下22分與16籃板。1060124
(中央社)
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