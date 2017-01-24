郵局存款2萬8千被說太少 2童悶悶的

新竹有家長帶孩子到郵局存款2萬8000元，遭行員回「存這麼少」，當下雖沒多做反應，但事後在臉書po文，「兩個孩子回家都悶悶不樂，大人怎麼可以傷害小孩的心」引起熱議。

署名「Shien Shien」的網友今天在臉書社團「新竹大小事」po文指出，原本開心帶兩個小孩到竹北市某郵局存錢，不料櫃檯行員卻說「存這麼少」，她當下很想問對方，存多少才算多？但考量快過年了不想給人家難看而作罷。

Po文指出，兩個小孩存台幣2萬8000元，對小孩來說不算少，兩個小孩當時小聲對她說「那是辛苦存一整年的呢」，回家後也顯得悶悶不樂，讓這名家長心疼「一個大人怎麼可以傷害小孩的心」。

許多網友紛紛留言「傻眼」、「沒品」、「太傷人」，怒批行員自以為幽默，卻傷害小孩心靈，也有不少人安慰這名家長不需在意對方一句玩笑話，「寶貝做得很好了，還知道要存錢」。1060124

(中央社)