專家預測 台韓陸恐遭美列貨幣操縱國

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在美國總統川普劍及履及退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，野村證券國際公司首席經濟學家亞歷山大認為，美財政部新版貨幣報告，可能將南韓、台灣和中國大陸列為貨幣操縱國。

紐約野村證券國際公司（Nomura Securities International Inc.）首席經濟學家亞歷山大（Lewis Alexander）在財經網站「barrons.com」的部落格預測，川普（Donald Trump）接下來在貿易上可能採取的作為。

亞歷山大認為，川普很能開始與墨西哥和加拿大重新協商北美自由貿易協定（NAFTA），並預期川普將就貿易和相關議題與其他國家展開雙邊磋商，尤其中國大陸。

他提到：「我們預期川普政府將針對現行貿易協定之下的效益進行全面檢討，這項調查可能導致新開徵3到6個月的針對性關稅。川普至少有權暫時課徵全面性關稅。」

亞歷山大並指出：「我們還預期財政部會在接下來3個月公布新版貨幣報告，包括南韓、台灣和中國在內多國，可能被列為貨幣操縱國。」（譯者：中央社何宏儒）1060124

(中央社)