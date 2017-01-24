議員認購盛產高麗菜 籲用發票兌換做愛心
高麗菜盛產，台中市議員李榮鴻上午早在大甲服務處舉辦捐發票助菜農活動，並將所募發票捐給「台中市蓮心自強服務協會」，該協會社工蘇淑如、志工劉瓊雅到場，致贈感謝狀給李議員，感謝他的愛心。幫助弱勢族群。
今天一早九點，許多鄉親帶著發票前往換高麗菜，幫助菜農兼做愛心。李榮鴻表示，原向后里菜農採購800顆后里高麗菜，民眾捐2張發票就送1顆，沒想到友人得知，自動響應，加碼再提供1千多顆高麗菜，總計逾2千顆高麗菜。
另外，市議員張瀞分也結合豐原東億紙業，由董事長莊永裕親自運送500顆高麗菜，給台中市北區家扶中心，做為經濟弱勢家庭的過年圍爐加菜之用。
北家扶中心表示，莊董事長為人低調，體恤農民辛苦種植卻無對等合理價格，經得知經濟弱勢者圍爐的菜蔬需求，故透過榮譽主委張瀞分榮譽，促成雙贏。莊董更贈送120串自家生產的家用衛生紙，也應允日後會定期供應家庭衛生用紙。
(中時)
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