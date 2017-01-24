強化兩國移民事務 巴拿馬移民局長拜會移民署

移民署長何榮村（右）、巴拿馬移民局長卡里略（左）進行兩國移民事務會議，雙方相談甚歡。（移民署提供）

巴拿馬公安部移民局長卡里略（Javier Carrillo）等官員，今天前往移民署參訪，參加首次移民署舉辦的「台巴移民事務會議」，分享兩國移民事務管理經驗，就加強兩國移民事務合作、強化雙方移民官員訓練合作及互訪、建立24小時聯絡窗口、依據「遣返原籍國原則」建立遣返制度、強化國境安全及移民管理等問題及機制進行討論，深化台巴雙方移民事務的緊密合作。

移民署長何榮村及移民署臺北市服務站主任黃齡玉代表歡迎，卡里略除了參加會議，分享兩國移民事務管理經驗之外，另聽取移民署台北市服務站內，自動通關申請註冊櫃檯的申辦解說，時值農曆春節，卡里略也入境隨俗跟站內同仁及民眾拜年，祝福大家「招財進寶」、「年年有餘」！

50歲的卡里略曾就讀於秘魯萊昂西奧．普拉多軍事學校及阿根廷聯邦警察學校，後攻讀巴拿馬大學法學院法學和政治學，並在聖瑪莉亞大學取得商業法碩士、法學博士，學經歷豐富，2008年開始擔任巴拿馬警政署司法調查處副處長，隔年升任司法調查處長，2010年擔任該國警政署主任秘書，2011年擔任移民局長到現在。

卡里略對我國出境快速便捷的「自動通關系統」印象深刻。他表示，由於巴國移民局近年來亦採用類似系統維護境管安全，但所用之系統不如臺灣系統先進，因此希望藉由2016年所簽署「有關移民事務與防制人口販運合作協定」給予協助，提高巴國境管安全及通關效率。

(中時)