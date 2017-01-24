大龍峒公宅招租 首對特殊戶採「評點制」

北市第一處公共住宅─大龍峒公宅第一批住戶租約到期，都發局今天公告將於2月招租，釋出45戶，一房型每月租金含管理費是1萬2400元，三房型是2萬3100元。另外，也首度針對特殊戶試辦「評點制」，希望把房子租給最需要的人，而不是籤運最好的。

大龍峒公宅是前台北市長郝龍斌任內蓋好的第一處公宅，位於承德路三段，靠近捷運圓山站。都發局表示，這次招租保留3成、共14戶給特殊身分者，其中更首度對「其他特殊身分者」採取「評點制」，如果是單親、隔代教養或65歲以上老人等申請者，各可獲得不同評點「分數」，以決定最後的入住者。

都發局說，提供設籍北市，或在北市就業、就學者申請，申請時間為2月2日至2月15日，預計最快4月可開放民眾入住。不過，和6年前第一次招租相比，兩種房型的租金各提高了幾百和上千元；都發局解釋，租金是以市價85折訂定，這次有重新估價，所以配合周邊租金狀況調高。相關訊息可上網查詢。

(中時)