大龍峒公宅招租 首對特殊戶採「評點制」
北市第一處公共住宅─大龍峒公宅第一批住戶租約到期，都發局今天公告將於2月招租，釋出45戶，一房型每月租金含管理費是1萬2400元，三房型是2萬3100元。另外，也首度針對特殊戶試辦「評點制」，希望把房子租給最需要的人，而不是籤運最好的。
大龍峒公宅是前台北市長郝龍斌任內蓋好的第一處公宅，位於承德路三段，靠近捷運圓山站。都發局表示，這次招租保留3成、共14戶給特殊身分者，其中更首度對「其他特殊身分者」採取「評點制」，如果是單親、隔代教養或65歲以上老人等申請者，各可獲得不同評點「分數」，以決定最後的入住者。
都發局說，提供設籍北市，或在北市就業、就學者申請，申請時間為2月2日至2月15日，預計最快4月可開放民眾入住。不過，和6年前第一次招租相比，兩種房型的租金各提高了幾百和上千元；都發局解釋，租金是以市價85折訂定，這次有重新估價，所以配合周邊租金狀況調高。相關訊息可上網查詢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。