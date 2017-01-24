北捷環狀線土方弊案 新北：不影響完工
新北市政府捷運工程局長趙紹廉表示，環狀線CF640段標工程由台北市府捷運局主辦，目前已近完工，雖爆出弊案，但應不致影響到環狀捷運線的完工時程。
新北市府捷運局表示，環狀線CF640段標工程，為新店溪畔的捷運南機場、十四張站工程。
新北地方法院今天裁定，涉及土方弊案的交通公司林姓負責人，以新台幣50萬元交保，江姓員工羈押禁見。周姓與吳姓清運業者分別以20萬元、10萬元交保。
稍早，檢方諭令鄭姓清運業者等2人，以新台幣10萬元交保。
有關檢調針對捷運環狀線南機廠工程，土方運送廠商未依規定處理遭搜查，台北市府捷運局東工處表示，將配合檢調儘速釐清施工廠商皇昌營造公司的土方清運交通公司，是否有涉嫌偽造文書行為。
台北市政府捷運工程局東區工程處發佈新聞表示，捷運環狀線南機廠工程，在設計階段，透過地質調查瞭解，在基地地表1.5公尺以下，為可回收使用的有價料，因此，為節省公帑，在契約中，即訂定土方出土地表至地下1.5公尺，及地表1.5公尺以下兩部分。
前者土方經撮合交換到台北商港物流倉儲區填海造地，後者之土石方，於契約中明定為可再利用之有價施工材料，已將價金於契約中直接扣抵。
東工處表示，這一部分，開挖後的土石方，是由得標廠商皇昌營造運出工區後自由買賣，這種處理方式符合「台北市政府各機關辦理公共工程剩餘土石方處理流程」規定。1060124
(中央社)
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