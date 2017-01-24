香蕉價格高昂引竊賊，集集警方逮2人

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2名竊嫌先偷小貨車，用於載運偷割的香蕉。（警方提供）

集集警分局偵查隊，查獲2名竊取香蕉的嫌犯。（警方提供）

香蕉價格飆漲，成為竊賊覬覦目標，蔡姓、吳姓男子聯袂在集集鎮偷割香蕉，而且是奇貨可居的「蛋蕉」！集集警方局偵查隊積極追查，將2人依竊盜罪嫌移送南投地檢署偵辦。

集集鎮省道台16線、砂石車便道旁的香蕉園，種植的「蛋蕉」被偷割14芎，農民向警方報案；集集警分局非常重視民生竊案，全力追查偵辦。

集集警分局指出，蔡嫌兩人先在竹山鎮集山路竊取自小貨車後，前往集集鎮香蕉園，以香蕉刀竊取已成熟香蕉（蛋蕉）14芎、重約112公斤！

香蕉價格居高不下，數量稀少的蛋蕉更是奇貨可居，售價比一般香蕉貴數倍！因此，主要銷售管道是送到台北果菜運銷公司，供應台北市頂級客層。

兩名竊嫌偷了高級的蛋蕉，但沒有來源證明無法出貨；要兜售牟利，卻又因為價格太高，每公斤約250元，沒有人買得下手，多數都已放到爛掉丟棄！

集集警分局將持續執行「護蕉」等相關農產品防竊查緝工作，民眾如有發現可疑或不法情事，也請立即向警方檢舉。

(中時)