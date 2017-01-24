傳北韓將試射洲際飛彈 送川普新政府禮砲

《時事通信社》報導，美國的研究所指出，北韓近期可能從東部面向日本海的元山發射正研發中的洲際彈道飛彈（ICBM）。北韓從上周起，便準備著搭載飛彈機體的移動發射台，此舉可能是為了牽制美國川普新政府。

美國約翰·霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）高等國際問題研究院的美韓研究所23日指出，元山的發射實驗場是約在2016年5月或6月開設的。那年北韓在元山一帶至少試射了4次「舞水端」（musudan）中程彈道飛彈。

人造衛星的圖像也顯示，實驗場內的道路已加強舖設工程等，近來正在進行設備改良。自今年起，北韓的洲際飛彈被提及的次數增加，很可能是對美國川普新政權的一種政治牽制。

北韓領導人、勞動黨委員長金正恩1日表示，「ICBM的試射準備已到達最後階段」。南韓《聯合新聞》日前也報導，移動式發射台上裝載了兩架ICBM北韓新型導彈，「只要金委員長一下令，無論何時都可以立即發射」。

北韓《勞動新聞》電子報指出，試射飛彈是正當的自衛措施。南韓的專家分析，ICBM洲際飛彈是以美國本土為目標的武器，但北韓方面認為，比起核子實驗，試射飛彈引起的國際社會反彈可能會比較小。

(中時)