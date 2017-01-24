台大將打造桌上「黑洞」 盼解40年物理界之謎

台大物理系及天文物理所教授陳丕燊與法國學者共同提出構想，利用超強雷射及奈米技術在實驗桌上打造一個「類比黑洞」，可模擬黑洞蒸發的晚期。（台大提供）

解開過去40年物理界之謎！台大物理系及天文物理所教授陳丕燊與法國學者共同提出構想，利用超強雷射及奈米技術在實驗桌上打造一個「類比黑洞」，可模擬黑洞蒸發的晚期，若能成功打造，可望檢驗出宇宙信息是否會隨著「黑洞蒸發」而不見，成果登上國際重量級物理學術期刊「物理論壇通訊」。

陳丕燊說，自從英國學者霍京在1974年結合廣義相對論與量子場論，發現「黑洞蒸發」效應以來，物理學界對於黑洞蒸發後，宇宙信息是否也會遺失，進行正反兩面的爭論，幾乎所有當代最有影響力的理論物理學家都加入了這埸「黑洞戰爭」。

但是，過去40年來只是理論的爭辯，很少實驗上的進展，陳丕燊解釋說，因為宇宙中大多數的黑洞都比太陽的質量還要大，若要完全蒸發，需要10的67次方年之久，但從宇宙大霹靂到現在，才不過138億年，根本沒辦法觀察到「壽終正寢」的黑洞，也就無法驗證宇宙信息是否會跟著黑洞一起蒸發。

陳丕燊與法國綜合理工大學教授兼「國際超強雷射科技中心」主任Gerard Mourou共同提出一個新穎的實驗構想，利用日新月異的超強雷射及奈米技術打造「類比黑洞」，試圖模擬出黑洞蒸發的晚期。

研究團隊表示，運用奈米技術，可以製造出密度逐漸加大的薄膜靶，超強雷射打進薄膜後，會瞬間把薄膜融成電漿並產生反射鏡，並推論當雷射及電漿反射鏡逐漸進入薄膜中密度較大的「深水區」時，將會逐漸加速，當雷射結束薄膜穿越時，電漿反射鏡也隨之而突然停止，而這正像黑洞蒸發到最後完全消失一樣。

透過此實驗，可以模擬黑洞蒸發的末期，提供關於信息遺失悖論極珍貴的實證基礎。這篇論文已被期刊「物理論壇通訊」選作編輯推薦，美國物理學會的網路雜誌也於本月23日以專文推薦介紹。

陳丕燊目前組織台大梁次震中心、法國綜合理工大學的「國際超強雷射科技中心」、日本國立量子科技中心的「關西光子研究所」及上海交通大學的國際團隊，預估在3、4年內把實驗做出，將可能解答40年來物理界未決的重要物理悖論。

(中時)