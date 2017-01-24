就在後天 年薪百萬海事人才放榜

航港局指出，去年第4次海事人員測驗即將於後天（26日）上午，在交通部航港局放榜，本次測驗報名人數701人，全程到考人數664人，一、二等船副、管輪等4個類科成績合格人數計146人，合格率為21.98%。

航港局說，當日榜示典禮後，當天10點30分起即可上航港局網站查詢榜單，成績及結果通知書將於榜示後3日內寄發，考生若對成績有疑義，可於榜示的次日起10日內（106年1月27日起至2月5日），辦理成績複查。

航港局說，大學畢業生取得一等船副／管輪證照後，就能在遠洋商船擔任月薪新台幣13萬元的三副／三管，是一般大學畢業生4倍之多，最快5年就有機會晉升月薪25萬元的船長；當船長至少3年後，就有資格報考引領商船進港的引水人，月薪最少新50萬元起跳。

航港局也分析，此次測驗，海事相關學校在校生，合格率39.53%較整體合格率高17.55%，顯示在校生對所學海事為最熟悉階段，提早修滿應測所需學分，取得學分證明後，即可報考航海人員測驗。

航港局說明，查詢成績可登入交通部航港單一窗口服務平臺MTNet 「航海人員測驗專區」內之「試題疑義／複查申請項下」點選「成績複查申請」，依序填具資料並送出網路申請，逾期不予受理，且申請以1次為限。

航港局指出，航海人員測驗每年辦理4次，今年第一次測驗將於3月25至26日舉行，採網路報名，報名時間自2月10日零時起至19日下午5時止，欲報名參測之民眾，可把握時間完成報名手續。

(中時)