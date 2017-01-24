新聞深喉嚨》TPP廢了 台灣夢醒沒？

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說不意外，卻仍驚嘆！美國總統川普在台北時間23日凌晨簽下了第一個行政命令，宣布美國撤出「跨太平洋夥伴協定」〈TPP〉。川普說，退出TPP「對美國工人是件好事」。但跟台灣人切身相關的是，過去幾年，馬政府一直將TPP與RCEP視為台灣加入區域經濟整合的戰略目標，而到了新政府執政後，TPP一度成了唯一的戰略目標。即便在大選期間，川普與希拉蕊就先後揚棄TPP，但台灣似乎沒有警覺，或者不認為川普是「玩真的」，蔡總統甚至在包括就職演說在內的多次談話中，都一再重申加入TPP的決心。直到剛結束的「英捷專案」，蔡總統在會晤德州參議員時，才首度坦承TPP無望，考慮與美國簽訂自由貿易協定，又在與記者茶敘時，說要力保「中南美洲內需市場，亞洲市場與北美市場」，但回到台灣之後，這兩項重大的宣示又似乎雷大雨小。總之，美國是確定「不玩了」！對於後續影響，最樂觀評估的是認為台灣可能因此得到與美國洽談雙邊協議的機會；最悲觀的則認為中國大陸可能取代美國成為TPP的龍頭，怎麼看？而台灣的「後TPP時代」經貿戰略，到底是什麼啦？

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川普新官上任三把火，除了廢「O記健保」，退出TPP之外，就職典禮所引爆的紛擾至今還在餘波盪漾。許多美國媒體將前任總統歐巴馬就職典禮的觀禮人數空照圖翻出來和川普對照，認為兩任總統的人氣「差很多」，川普看了報導以後十分不滿，怒指媒體「說謊」。白宮發言人史派瑟在記者會上也指控媒體謊報群眾人數，並且向媒體嚴正指出：「參與就職典禮的群眾是歷來規模最大，句點」。而他在記者會上未接受記者提問就離場、結束記者會，讓在場媒體有些傻眼。但除了這些美國人的口水戰花絮，台灣人應該要關心的是，率「祝賀團」前往參加川普就職的前行政院長游錫堃自爆，他在與傳統基金會創辦人佛訥會面時，以「外界有人質疑、台灣會被川普出賣、川普會出賣台灣嗎」？請教佛訥；據游錫堃轉述，佛訥回應說「台美間有『台灣關係法』，要怎麼出賣」？游錫堃說，佛訥的意思是，「不是（美國）總統說要賣掉就賣掉，台灣關係法是國會的，國會立的法，（修改）要國會通過」。這到底什麼跟什麼的「神來一問」？

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行政院主計總處23日公布去年12月失業率為3.79%，比11月和前年同期下降0.08%，更是16年來同期最低。主計總處分析，應是畢業生已陸續就業，且12月有聖誕節和元旦連假帶動商機，促進就業。另外，薪資水準方面，去年1到11月工業及服務業受僱員工平均本薪為3萬9193元，年增率1.33%，是歷年同期最高，但，這些數字卻可能存在盲點。首先是失業人數下降，主計總處認為是因為景氣逐漸回穩，但民間輿論，包括部分人力銀行受訪時，大多認為只是春節前夕的榮景，還要加上「一例一休」發酵，過完年「只會更糟」。至於薪資水準，年增率1.33％，已被物價漲幅1.36％抵消盡淨，實質經常性薪資37,305元，依舊低於16年前的水準。歲末年終展望「金雞」，能否樂觀過個好年？

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國防部長馮世寬23日晚間在出席媒體年終餐敘時，先是砲轟部分媒體「報導不實」，接著又再度發揚他本人「94狂」的風格，宣示國防部除了目前正在進行的高級教練機國造、潛艦等戰艦國造之外，還有一項對國人承諾，就是要研發新一代戰機，而且是必須有「雷達匿蹤」功能的新戰機！「大鵬部長」膽氣豪壯，但自製戰機的困難度之高，恐怕不是一兩句壯語就可克服。首先是技術，目前我國的航太產業水準，是否足以擔負研發、建造戰機的任務？雖然早在20年前就有製造IDF戰機的前例，但許多關鍵技術與零件仍需美方協助，因此美方對於相關技術協助與轉移，到底願意把「門」開得多大，將是關鍵。其次是成本，以美軍最新的F-35戰機而言，估計已經花掉600億美元，將近新台幣兩兆，但F-35預計產量可能達5000架，每架仍須攤提1200萬美元的研發經費。以國軍而言，現有第五個戰鬥機聯隊，總需求大約只有300架。這麼少的生產量，卻需負擔研發成本，必然使價格高到難以想像。這些難以克服的實際困難就擺在眼前，能怎麼克服？

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(中時電子報)