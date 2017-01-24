派出所寒冬送暖 獨居阿嬤眼泛紅

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汐止警分局橫科派出所日前偕同汐止愛心會發放白米、水果、慰問金。（李其樺翻攝）

年關將近且近日寒流來襲，汐止警分局橫科派出所警員黃凱遠、廖柏慶日前偕同汐止愛心會發放白米、水果、慰問金等，給轄內橫科里、福山里、宜興里、東勢里的獨居老人、低收入戶及弱勢家庭，在寒冷天氣注入一股溫情暖流。

汐止分局表示，當天不少獨居老阿嬤和弱勢戶收到員警與汐止愛心會發放物資，有的感動到眼眶泛紅、久久不能言語；有受贈民眾感謝警方和善心人士無私付出，讓他們不愁過年受寒挨餓。

(中時)