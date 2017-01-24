中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

川普棄TPP 將考驗其談判成交技巧

中時電子報
點閱154
我要評比
6/10
川普棄TPP 將考驗其談判成交技巧
馬里蘭州巴爾帝摩港的貨櫃。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)過去常以談判成交大師自稱，在周一他宣布美國退出跨太平洋夥伴關係協議(Trans-Pacific Partnership)協商後，他就計畫以和各國以個別商談的方式產生新的貿易協定，預計將會考驗他的談判成交技巧。

根據美聯社(AP)，周一白宮發言人西恩‧史派瑟(Sean Spicer)對記者表示，撤出TPP代表美國貿易政策進入了新的時代，川普政府將和全世界各個盟友談出雙邊貿易協定。

美聯社指出，川普的崛起部分是建立在美國民眾對這類國際性協議的懷疑，以及可能會造成的工作機會流失上面。除此之外，川普也認為自己比其前任歐巴馬(Barack Obama)，可談到更好的貿易條件。

川普周五即將和英國首相梅伊(Theresa May)會面，討論英國正式脫離歐盟後的發展。梅伊預計將會因英國脫離歐洲市場，會盡快談成可降低關稅的新貿易協議。但川普和加拿大和墨西哥將重新談判的北美自由貿易協定，預計會更為棘手，因為川普勝選已使得墨西哥貨幣貶值，使得美國公司更有意願遷廠到墨西哥以減少成本，對想要保護美國勞工的川普來說，這將成為一大阻礙。

川普想到的解決辦法之一，是對將製造外移再將成品進口回美國的美國公司，實施最高35%的邊境稅。川普之前在會見美國主要公司執行長如Under Armour的Kevin Plank和特斯拉汽車的慕斯克(Elson Musk)後，雖重申將降稅和放寬聯邦規定等、可保障這些公司的工作機會的方案，但他也威脅將對任何欲將工廠外移的公司祭出高額邊境稅。

但事實上貿易僅占美國流失工作的13%，根據波爾州立大學(Ball State University)的商業和經濟研究中心2015年的調查，導致工作機會流失的主因是自動化，製造公司需要的工人人數減少，但川普很少談到自動化的影響。

(中時電子報)

文章來源：Analysis: Trump's Trade Plans to Test His Deal-Making Skills

更多精彩新聞在國際頻道
關鍵字：川普美國貿易TPP談判
點閱154
我要評比
6/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。