川普棄TPP 將考驗其談判成交技巧

馬里蘭州巴爾帝摩港的貨櫃。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)過去常以談判成交大師自稱，在周一他宣布美國退出跨太平洋夥伴關係協議(Trans-Pacific Partnership)協商後，他就計畫以和各國以個別商談的方式產生新的貿易協定，預計將會考驗他的談判成交技巧。

根據美聯社(AP)，周一白宮發言人西恩‧史派瑟(Sean Spicer)對記者表示，撤出TPP代表美國貿易政策進入了新的時代，川普政府將和全世界各個盟友談出雙邊貿易協定。

美聯社指出，川普的崛起部分是建立在美國民眾對這類國際性協議的懷疑，以及可能會造成的工作機會流失上面。除此之外，川普也認為自己比其前任歐巴馬(Barack Obama)，可談到更好的貿易條件。

川普周五即將和英國首相梅伊(Theresa May)會面，討論英國正式脫離歐盟後的發展。梅伊預計將會因英國脫離歐洲市場，會盡快談成可降低關稅的新貿易協議。但川普和加拿大和墨西哥將重新談判的北美自由貿易協定，預計會更為棘手，因為川普勝選已使得墨西哥貨幣貶值，使得美國公司更有意願遷廠到墨西哥以減少成本，對想要保護美國勞工的川普來說，這將成為一大阻礙。

川普想到的解決辦法之一，是對將製造外移再將成品進口回美國的美國公司，實施最高35%的邊境稅。川普之前在會見美國主要公司執行長如Under Armour的Kevin Plank和特斯拉汽車的慕斯克(Elson Musk)後，雖重申將降稅和放寬聯邦規定等、可保障這些公司的工作機會的方案，但他也威脅將對任何欲將工廠外移的公司祭出高額邊境稅。

但事實上貿易僅占美國流失工作的13%，根據波爾州立大學(Ball State University)的商業和經濟研究中心2015年的調查，導致工作機會流失的主因是自動化，製造公司需要的工人人數減少，但川普很少談到自動化的影響。

(中時電子報)