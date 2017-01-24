日舞影展結合VR 身歷其境了解氣候危機

消費者每每談到虛擬實境（VR）有長足進步，講得多半是電玩、身歷其境的觀賞電影…或是A片，但今天在日舞影展發表的多項計畫，呈現的目標卻更為遠大：拯救地球。

法新社報導，一年一度的獨立製片影展「日舞影展」（Sundance Film Festival）今天在美國猶他州山區揭幕，今年聚焦氣候變遷議題，除了常見的劇情片和紀錄片，還有多種虛擬實境體驗迎接觀眾。

其中讓人印象深刻的影片「Under the Canopy」，凸顯當前最需要做的，就是關注最受砍伐森林衝擊的地區，藉此保護亞馬遜雨林。

由國際保育組織（Conservation International, CI）與內容開發商Jaunt VR合製的這部15分鐘影片，帶領觀眾隨著原住民穿越亞馬遜雨林，行經樹懶和蟒蛇身邊，從中得知這塊棲地對人類未來有多麼重要。

國際保育組織市場行銷主管克勞斯（Jamie Cross）展示這項技術時告訴記者：「大家沒時間去亞馬遜，太貴了，又不方便。」

「所以我們認為，虛擬實境讓我們有機會帶大家去到那裏，不只是去那裡，也讓他們有機會和那裏的人連結起來。」1060124

(中央社)