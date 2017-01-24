國道龜速致壅塞 運將遭罰5千
基隆市劉姓男子日前開著計程車行經汐五高架內線車道，但時速僅82公里，造成後方壅塞，遭警方攔下，開罰新台幣5000元。
劉男18日下午1時多，開著計程車行經國道1號汐五高架道南向15.5公里內湖路段，在內線車道時速僅82公里，由於現場只有2線車道，造成後方車流整個被壓慢速度，遭警方攔停取締。
劉男自稱原本車速有90公里，因為看到前方有警車，一時緊張不敢開快，才會放慢速度，警方隨後告知行駛內線車道應保持最高速限，而汐五高架道最高速限為時速100公里，劉男的車速僅82公里，造成後方壅塞，已明顯違規。
國道第一公路警察大隊交通組長盧瑞堯表示，在不堵塞行車的情形下，小型車可以最高速限行駛於內側車道行駛，故如遇警執行測速，僅需依速限規定行駛，不需要降速，警方已依道路交通管理處罰條例，慢速車占用內線車道製單開罰。
盧瑞堯說，國道公路警察局去年對慢速車占用車道總計取締3439件，慢速車往往會造成惡意逼車，或為超車任意變換車道等違規，造成交通事故，建議無法保持最高速限行駛的車輛，應行駛在外側車道，避免造成車流回堵。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。