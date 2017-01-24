國道龜速致壅塞 運將遭罰5千

我要評比

基隆市劉姓男子日前開著計程車行經汐五高架內線車道，但時速僅82公里，造成後方壅塞，遭警方攔下，開罰新台幣5000元。

劉男18日下午1時多，開著計程車行經國道1號汐五高架道南向15.5公里內湖路段，在內線車道時速僅82公里，由於現場只有2線車道，造成後方車流整個被壓慢速度，遭警方攔停取締。

劉男自稱原本車速有90公里，因為看到前方有警車，一時緊張不敢開快，才會放慢速度，警方隨後告知行駛內線車道應保持最高速限，而汐五高架道最高速限為時速100公里，劉男的車速僅82公里，造成後方壅塞，已明顯違規。

國道第一公路警察大隊交通組長盧瑞堯表示，在不堵塞行車的情形下，小型車可以最高速限行駛於內側車道行駛，故如遇警執行測速，僅需依速限規定行駛，不需要降速，警方已依道路交通管理處罰條例，慢速車占用內線車道製單開罰。

盧瑞堯說，國道公路警察局去年對慢速車占用車道總計取締3439件，慢速車往往會造成惡意逼車，或為超車任意變換車道等違規，造成交通事故，建議無法保持最高速限行駛的車輛，應行駛在外側車道，避免造成車流回堵。1060124

(中央社)