勞保紓困貸款 逾8萬勞工申請

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勞保局今天表示，今年的勞工保險被保險人紓困貸款，總計有8萬1000多名勞工申請，申請總金額為新台幣81億2000多萬元。

106年勞工保險被保險人紓困貸款申請日期自105年12月23日起至106年1月6日止，根據勞保局統計，今年共有8萬1000多名勞工申請，申請總金額為新台幣81億2000多萬元，比去年還要少。

勞保局說，目前已核准件數為7萬6000多件，並有7萬3000多名勞工的申請金額已撥款入戶，撥款金額計73億8000多萬元。目前仍持續審核撥款中，所有合格案件可於農曆年前將申貸的款項撥入申請人帳戶。1060124

(中央社)