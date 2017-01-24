何黎星任國策顧問 總統府在彰化頒聘書
總統府日前公布新聘任國策顧問名單，員林何醫院院長何黎星獲聘為顧問之一，今天在彰化縣政府頒發聘書。
頒發儀式由總統府公共事務室副主任林國忠代表總統蔡英文頒發，民主進步黨秘書長洪耀福也頒發匾額，彰化縣長魏明谷與會，並肯定何黎星在醫界及地方的貢獻。
林國忠表示，國策顧問需向總統提出建言，除學識與素養卓越，也要有非常高的社會聲望，何黎星曾任國民大會代表、具有醫療專業、從事許多公共服務，成就有目共睹，未來盼提供總統蔡英文國政推動建言，讓台灣政治更民主、社會更公義和諧、經濟更進步。
何黎星說，選擇在彰化縣政府舉辦授聘儀式，因為這是老家所在地，感謝彰化縣長魏明谷協助，才能在縣府中庭舉行儀式，也感謝許多好友參與，國策顧問工作任重道遠，期望給蔡總統建言，縮短改革道路。
魏明谷說，擔任立委時，何黎星是服務處主任委員，在專業知識及從政事務給予許多協助，此次總統府聘用何黎星為國策顧問，可謂實至名歸，期盼未來也能替彰化縣爭取更多資源，造福彰化縣民。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。