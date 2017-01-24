何黎星任國策顧問 總統府在彰化頒聘書

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總統府日前公布新聘任國策顧問名單，員林何醫院院長何黎星獲聘為顧問之一，今天在彰化縣政府頒發聘書。

頒發儀式由總統府公共事務室副主任林國忠代表總統蔡英文頒發，民主進步黨秘書長洪耀福也頒發匾額，彰化縣長魏明谷與會，並肯定何黎星在醫界及地方的貢獻。

林國忠表示，國策顧問需向總統提出建言，除學識與素養卓越，也要有非常高的社會聲望，何黎星曾任國民大會代表、具有醫療專業、從事許多公共服務，成就有目共睹，未來盼提供總統蔡英文國政推動建言，讓台灣政治更民主、社會更公義和諧、經濟更進步。

何黎星說，選擇在彰化縣政府舉辦授聘儀式，因為這是老家所在地，感謝彰化縣長魏明谷協助，才能在縣府中庭舉行儀式，也感謝許多好友參與，國策顧問工作任重道遠，期望給蔡總統建言，縮短改革道路。

魏明谷說，擔任立委時，何黎星是服務處主任委員，在專業知識及從政事務給予許多協助，此次總統府聘用何黎星為國策顧問，可謂實至名歸，期盼未來也能替彰化縣爭取更多資源，造福彰化縣民。1060124

(中央社)