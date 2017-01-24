中市議員老母親遭公車夾傷手 籲改進

台中市議員楊典忠的83歲母親昨晚從醫院搭公車返家時，正要下車時車門就關上，左手骨頭斷裂需開刀，楊典忠今天說，應該落實乘客上下車的SOP，保障乘客安全。

楊老太太表示，昨晚從醫院拿完藥要搭93號公車返家，到站時她先感應卡片後便要從後門下車，沒想到才要下車時，車門便關起來，她的左手臂立即被夾住，其他乘客見狀告訴司機車門夾到人，司機才把門打開，但並未查看傷勢旋即離開。

楊典忠今天陪同母親前往醫院檢查，他說，經以X光檢查後，醫生說骨頭斷掉需要開刀，目前先以石膏固定，再做進一步檢查。

楊典忠表示，人還沒下車，車門竟然會關起來，而且車門夾到人，司機還不知道，他認為台中市公車沒有防夾感應系統，實在太危險，市府應該要求業者落實乘客上下車的SOP，否則花再多錢做公車評鑑，還是沒有辦法保障乘客乘車安全，公帑等於白花了。

對此，台中市交通局長王義川表示，台中客運獲知後已進行處理，將懲處這名公車司機，同時客運公司發生這種事後除要在第一時間賠償當事人及懲處相關人員外，並應檢視公車上下車時車門開關的作業流程是否有需改進的地方，交通局也會加強輔導業者改善。1060124

(中央社)