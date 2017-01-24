杜特蒂5月再訪大陸 將與習近平會談

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菲律賓總統杜特蒂將於5月訪問中國大陸，並再次與大陸國家主席習近平舉行雙邊會議。

大陸大使館昨晚在馬卡蒂市舉辦新春招待會，菲媒求證杜特蒂是否會於5月訪問大陸，大陸駐菲大使趙鑒華回應，「是的，他會去參加一場峰會，並與國家主席習近平舉行雙邊會議」。

媒體詢問2人會談論哪些議題，趙鑒華說，「可以加強雙邊關係的更多行動，它將非常實在（substantial）。」

大陸外交部上週在新聞稿中宣布，杜特蒂將於5月訪問中國大陸，出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，但菲國外交部當時表示對此暫無知悉。

如果5月訪問成行，這將是杜特蒂去年6月30日上任以來，第2次訪問大陸。

前總統艾奎諾三世將南海爭議提交國際仲裁，導致菲陸關係陷入低潮，杜特蒂上任後改走「親中遠美」路線，擱置對菲國有利的仲裁結果，同意從「多邊」模式回到「雙邊」模式解決爭議，菲陸關係迅速改善。

此外，趙鑒華也證實，「南海行為準則架構」可望在今年中旬完成。

「南海行為準則架構」將是東南亞國家協會與大陸制定南海行為準則時的遵循要素與原則。

菲律賓外交部長雅賽（Perfecto Yasay, Jr.）11日在記者會上說，各方正快馬加鞭，希望讓這項架構於上半年以前出爐，但他也表示，南海案仲裁結果不會被納入架構之中。1060124

(中央社)