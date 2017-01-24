機場捷運營運許可及通車時間 25日公布

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桃園機場捷運履勘作業去年底完成，上週完成缺失改善，交通部今天表示，將在明天下午發出營運許可，並宣布試營運時間。

桃園機場捷運通車時間將出爐，交通部今天表示，機場捷運已經在上週完成營運前缺失改善並報交通部，交通部預計明天下午發出營運許可，同時宣布試營運時間。

根據目前桃捷公司規劃，機場捷運會在年前起試營運1個月，3月初將正式營運，首月會祭出月票5折優惠。1060124

(中央社)