南投林管處贈春聯抽金蘭 民眾喜樂不已
南投林管處今〈24〉日在林管處前廣場舉辦「金雞報喜迎新春 名師現場揮毫贈春聯」活動，現場不但免費送春聯1000幅、並贈出金蘭100株，吸引大批民眾湧至，場面熱鬧滾滾，充滿溫馨的過年氣氛。
南投林管處長李炎壽表示，林管處舉辦贈春聯、抽金蘭活動主是為敦親睦鄰，一早就吸引周邊的新庄、北投、石川等社區居民近千人參與，民眾除可自己挑選喜愛的對聯詞句外，還可體驗門神絹印DIY。
今天的活動現場還有草屯分局的防詐騙宣導、南投署立醫院現場提供健康諮詢，並有林管處的林業宣導有獎徵答，讓現場充滿歡樂氣氛。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。