南投林管處贈春聯抽金蘭 民眾喜樂不已

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▲南投林管處敦親睦鄰送春聯，讓附近社區民眾歡喜迎新春。（楊樹煌攝）

▲南投林區管理處處長李炎壽〈右〉贈送金蘭給民眾。（楊樹煌攝）

南投林管處今〈24〉日在林管處前廣場舉辦「金雞報喜迎新春 名師現場揮毫贈春聯」活動，現場不但免費送春聯1000幅、並贈出金蘭100株，吸引大批民眾湧至，場面熱鬧滾滾，充滿溫馨的過年氣氛。

南投林管處長李炎壽表示，林管處舉辦贈春聯、抽金蘭活動主是為敦親睦鄰，一早就吸引周邊的新庄、北投、石川等社區居民近千人參與，民眾除可自己挑選喜愛的對聯詞句外，還可體驗門神絹印DIY。

今天的活動現場還有草屯分局的防詐騙宣導、南投署立醫院現場提供健康諮詢，並有林管處的林業宣導有獎徵答，讓現場充滿歡樂氣氛。

(中時)