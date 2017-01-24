台鐵后里站飄藝文風 全國首座月台藝廊啟用

台中市議員陳本添協助募資，於台鐵后里站月台樑柱裝設畫框，成立全國首座月台藝廊。（陳本添議員服務處提供）

后里長青學苑配合藝文長廊啟用，分送手寫春聯給候車旅客。（陳本添議員服務處提供）

台鐵后里站成立全國首座月台藝廊，提供藝文空間給長青學苑學員展覽藝術創作。（陳本添議員服務處提供）

全國首座月台藝廊，上午在台鐵后里站啟用， 由台中市議員陳本添向友人募資約5萬元，於月台樑柱裝設20個畫框，首檔展出后里長青學苑學員創作的書畫作品，87歲李盧金英開心高掛壓克力畫作，她笑稱「我沒讀過書，但作品能在火車站展出，有夠歡喜啦！」

催生月台藝廊的台中市議員陳本添表示，長青學苑學員的作品大多只能在圖書館、農會等展出，向文化中心申請展覽還要排檔期，希望月台藝文長廊的創舉，能推行到全國各地，讓火車站更具文化氣息，也增加長者創作的展覽空間。

后里長青學苑配合藝文長廊啟用，同步在站內發放學員親手寫的春聯，許多旅客第一次看到月台變成藝廊，都覺得很新奇；還有年輕人表示，等火車除了滑手機打發時間，也可以欣賞藝術創作。

(中時)