台鐵后里站飄藝文風 全國首座月台藝廊啟用
全國首座月台藝廊，上午在台鐵后里站啟用， 由台中市議員陳本添向友人募資約5萬元，於月台樑柱裝設20個畫框，首檔展出后里長青學苑學員創作的書畫作品，87歲李盧金英開心高掛壓克力畫作，她笑稱「我沒讀過書，但作品能在火車站展出，有夠歡喜啦！」
催生月台藝廊的台中市議員陳本添表示，長青學苑學員的作品大多只能在圖書館、農會等展出，向文化中心申請展覽還要排檔期，希望月台藝文長廊的創舉，能推行到全國各地，讓火車站更具文化氣息，也增加長者創作的展覽空間。
后里長青學苑配合藝文長廊啟用，同步在站內發放學員親手寫的春聯，許多旅客第一次看到月台變成藝廊，都覺得很新奇；還有年輕人表示，等火車除了滑手機打發時間，也可以欣賞藝術創作。
(中時)
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