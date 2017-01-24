工廠機器聲大 聽障朋友占優勢找到就業機會

台中就業中心外展服務人員陳生賀熱心助人，幫聽障者找到工作。（盧金足翻攝）

阿宏是聽障者，機器運轉聲對他不會造成干擾，將自身劣勢轉化為優勢的職務。（盧金足翻攝）

「陳大哥就像超級英雄，如果沒有遇到他，我真不知道何時才能找到工作！」聽障者阿宏用筆寫下感謝心聲，因為台中就業中心外展服務人員陳生賀的主動熱心，讓他在找工作處處碰壁時，媒合到一家工廠，老闆擔心機器運作聲響大，員工流動率高，但阿宏聽障變優勢，老闆還整理公寓讓阿宏落腳，就近上班。

陳生賀熱衷公益活動，被同事稱為「大俠」，日前在大里區拜訪廠商開拓就業機會時，巧遇正在找工作的阿宏，本著外展人員的使命感主動關心，發現他是位聽障人士，求職屢遭拒絕，憑著擔任多年外展服務員的經驗，馬上給予協助，幫阿宏找到適合的工作。

陳生賀憶及那天遇到阿宏的情景，他遠遠看見一位青年拿著夾報在工業區間穿梭，滿臉愁容地從一間間工廠步出，遠遠呼叫發現青年沒有反應，靠近拍拍他的肩攀談下才知原來阿宏是位聽障人士，聽朋友說台中就業機會較多，特別從南投來找工作。

了解他的情況後，陳生賀馬上聯想到曾拜訪過的廠商，有名老闆很願意提供就業機會給身心障礙朋友，當下即刻打電話聯絡，並陪同阿宏前往面試。

面試時老闆說，因為機器運作聲響大，導致員工流動率高，願意僱用阿宏讓他嘗試看看是否能適應這個環境，而且在知道阿宏遠從南投來找工作住處沒著落後，更願意整理自己未住的公寓讓阿宏可以安心住下，就近上班。

陳生賀協助媒合成功一個月後持續追蹤，前往拜訪關懷，老闆娘稱讚阿宏適應良好，認真負責且配合度極佳，雖有時溝通有點不容易，但透過筆談都還能解決，對於第一次聘僱身心障礙者的他們來說真是意外的收穫。

台中就業中心主任黃瓊瑤表示，阿宏為聽障人士，在外展人員的熱心協助下找到操作機台工作，雖然該職務工作現場聲響大，但對阿宏來說可是「無聲勝有聲」，將自身劣勢轉化為優勢的職務。

對於身障朋友的就業權利，就業中心的服務人員除具備專業溝通技巧、熱忱的態度幫忙媒合適當工作機會，也會依照個案需求協助申請補助，其中「職務再設計」方案就是協助身心障礙朋友排除工作障礙，增進其工作效能，並開拓障礙者的就業機會而訂立。

對於身心障礙朋友們在工作上遇到的不便，其實只要一些簡單、貼心的安排，就能讓身心障礙者的工作效率與常人無異，如同主角阿宏一樣在職場上發光發熱。

台中就業中心指出，企業在面試員工時，有時會因雙方溝通落差導致彼此錯失機會，特別是身心障礙或中高齡求職者，台中就業中心的人員皆擁有豐富的媒合經驗，能協助企業求才與求職者尋找適切的工作機會。

(中時)