通緝犯跳入農田躲查緝 化身泥人也難逃

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1名陳姓通緝犯昨晚騎車行經宜蘭礁溪時，見到警方巡邏後心虛，竟跳入泥濘不堪的農田想要逃逸，全身化為「泥人」。3名員警見狀後，不顧天氣寒冷也衝入田中逮人，滿身汙泥。

宜蘭縣警察局礁溪警分局今天說，3名員警於昨晚7時在礁溪鄉奇立丹路巡邏時，發現1名男子騎乘機車搖晃不穩、形跡可疑，隨即前往盤查。

這名男子見警後疑似心虛，立即棄車跳入都是汙泥的休耕農田想要逃逸，全身包含臉部都是泥巴，在漆黑的夜晚根本看不清。

3名員警不顧當時天氣寒冷，也衝入田中追捕。過程中，男子極力掙扎，不斷喊叫，最終仍被逮捕落網，但是3名員警也同樣成為「泥人」。

警方說，經查這名陳姓男子是桃園檢方發布的竊盜通緝犯，並在他的身上搜出6包安非他命（總重40.5公克），偵訊後將依法移送法辦。1060124

(中央社)