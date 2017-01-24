透過老師協助 憨兒點餐送餐樣樣來

喜憨兒PASTA餐廳推出均一價美味料理，受到消費者歡迎，而透過老師協助，憨兒點餐送餐樣樣來，憨兒說，客人滿意的表情就是他們勤奮工作的最大動力。

喜憨兒PASTA餐廳推出均一價料理，各式義大利麵、燉飯和排餐等都均一價，為感謝消費者支持，農曆春節大年初三到初五來店用餐，拍照上傳打卡就送紅包一個，最大獎為免費套餐一份。

憨兒透過老師協助，點餐送餐樣樣來，動作標準，餐飲服務班裡都是超過40歲的資深憨兒。其中一名憨兒瓊儀因為認知能力較佳負責洗米煮飯，靠著老師在量杯上標示記號的輔具，可以精準的量著每一平杯的米，不多也不少，並認真學習3C點餐系統ichef，經由圖像記憶及重複陪伴練習，已上手並順利幫客人點餐。1060124

(中央社)