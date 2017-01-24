陸二孩政策一周年 出現試管嬰兒潮

中國大陸開放二孩政策1周年，大陸專家表示，因環境、夫妻年齡等多方面因素，愈來愈多的夫婦為生二孩主動求助輔助生殖技術，使大陸各地出現試管嬰兒生育潮。

中新社今天引述大陸國家衛生和計劃生育委員會日前公布最新數據指出，2016年大陸出生人口達1786萬人，是2000年以來出生人口最多的一年，二孩及以上超過45%。

報導指出，根據估算，目前中國大陸20歲到40歲的育齡女性中，符合二孩政策生育條件的可能有5000至6000萬人。

報導指出，在生二孩的高齡群體中，70後（1970年後出生）族群是絕對主力軍，但也出現了60後甚至50後的身影。去年在北京、吉林便出現50歲、64歲高齡產婦透過輔助生殖技術成功產子的案例。

北京家圓醫院副院長兼輔助生殖試管嬰兒中心主任廖希2016年透過輔助生殖技術成功幫助1名50歲媽媽產子。

她表示，目前試管嬰兒技術很成熟，這樣的案例不會是個案；不過女性35歲以後卵巢功能開始減退，不能違背身體變老的自然規律，許多高齡產婦案例都是以贈卵的方式配合輔助生殖技術實現的，在臨床上50歲婦人能以自己的卵子懷上寶寶堪稱奇蹟，所以想要二胎的夫妻一定要趁早。

對於各地掀起的試管嬰兒生育潮，廖希說，以她任職的醫院為例，去年試管生育門診量大增，尤其是35歲以上的女性諮詢量明顯增多，大家為搶生「猴寶寶」紛紛選擇試管嬰兒技術助孕；而生肖中「雞」是「鳳」的代表，預計2017年門診量還會持續成長。1060124

(中央社)