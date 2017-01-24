憶聲科技文教基金會 樂活公益講座新年開跑
憶聲電子集團憶聲科技文教基金會於去年舉辦許多健康公益講座，分享婦科防癌、肝病預防…等健康新知，廣受好評。為讓民眾於雞年能擁有健康的生活，特於2月18日周六，邀請長庚北院區中醫部內兒科、長庚大學中醫學系副教授楊賢鴻醫師進行「吃與睡 四季大不同 ─ 中醫養生觀念」專題演講。
長庚北院區中醫部內兒科、長庚大學中醫學系副教授楊賢鴻醫師指出，中醫養生是最接近大自然的養生法則，而中國古人重視的養生乃建立在「天人合一」的基礎下。中醫養生強調「順四時」，要求順應四季節令氣候的變化來調和身心，使人體達到陰陽平和，以維繫健康。傳統中醫藥以預防保健勝於疾病治療的觀念為主軸，強調平時無病時當重保健之道，使人之根本強固則自然不易生病。
憶聲科技文教基金會活動負責人王惠敏表示，現代人生活忙碌，飲食和休息常常不正常，因此如何透過吃與睡獲得健康、提升生活品質，這是大家都所關心的話題。「吃與睡 四季大不同 ─ 中醫養生觀念」專題講座，就是要讓參與的民眾了解自己的體質，針對自己的身體狀況進行保健養生，透過強化身體機能才能健康一整年。中藥利用藥補來調養體質的種類極多，隨著不同人的體質也有不同的用法，只有正確的進補觀念才能對身體有益。
(工商)
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