貓貍影城桐花樂園試營運 苗栗縣民半價優惠

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貓貍影城桐花樂園今天熱鬧試營運，邀請多名藝人站台。(江詩筑攝)

桐花樂園中有兒童超跑區，試營運當日免費，未來收費標準為15分鐘100元，吸引不少親子同遊。(江詩筑攝)

苗栗縣長徐耀昌今天上午到場熱鬧剪綵。(江詩筑攝)

苗栗縣銅鑼客家大院暨桐花公園今年成功委外經營，由金騰國際傳播公司打造「貓貍影城桐花樂園」，讓園區成為結合影視、文創、旅遊的觀光據點，門票將回饋縣民僅收費100元，其他則是200元。

金騰國際傳播公司創辦人馮興華指出，盼影城成立後，帶動縣內七大展館邁向新旅程，他目前正在籌拍台視八點檔戲劇，多年前曾到苗栗取景，受到純樸的客家文化、優美環境吸引，過去多次造訪客家大院、認為腹地完整且周邊交通路網便捷，搭配苗栗吉祥物貓裏喵主題，從客家文化出發，衍伸成影視觀光基地。

苗栗縣長徐耀昌也出席剪綵典禮，還有李文斌、鍾東錦、徐集明、謝文煬等議員等人到場，為試營運開幕增添光彩，徐耀昌也為縣民謀福利，爭取票價半價，因此苗栗縣民門票只要出示身分證就可以憑證100元。

(中時)