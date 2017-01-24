貓貍影城桐花樂園試營運 苗栗縣民半價優惠
苗栗縣銅鑼客家大院暨桐花公園今年成功委外經營，由金騰國際傳播公司打造「貓貍影城桐花樂園」，讓園區成為結合影視、文創、旅遊的觀光據點，門票將回饋縣民僅收費100元，其他則是200元。
金騰國際傳播公司創辦人馮興華指出，盼影城成立後，帶動縣內七大展館邁向新旅程，他目前正在籌拍台視八點檔戲劇，多年前曾到苗栗取景，受到純樸的客家文化、優美環境吸引，過去多次造訪客家大院、認為腹地完整且周邊交通路網便捷，搭配苗栗吉祥物貓裏喵主題，從客家文化出發，衍伸成影視觀光基地。
苗栗縣長徐耀昌也出席剪綵典禮，還有李文斌、鍾東錦、徐集明、謝文煬等議員等人到場，為試營運開幕增添光彩，徐耀昌也為縣民謀福利，爭取票價半價，因此苗栗縣民門票只要出示身分證就可以憑證100元。
(中時)
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