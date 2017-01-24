江角真紀子閃退演藝圈 老公親口證實她搞不倫

江角真紀子。(取自日網)

江角真紀子與平野真結婚14年，育有一對子女。(取自日網)

日劇《庶務二課》女星江角真紀子，因為霸凌塗鴉事件在演藝圈沉寂一度時間，昨日又閃電宣布引退，主因疑與她被媒體踢爆不倫戀有關。對此，《女性自身》也提前曝光江角真紀子不倫報導，更取得製作人丈夫平野真回應，親口證實江角真紀子外遇A男。

江角真紀子宣布引退，讓《女性自身》提前揭露她不倫戀報導，拍到江角真紀子與有投資詐欺前科的A男在去年12月獨處一室共處6小時，疑似背叛丈夫平野真搞不倫。而平野真被問及妻子外遇時，還露出苦笑，坦言：「我們2年前就分居了，我也知道那個男的是誰，但畢竟還有孩子…」

不過江角真紀子對於不倫戀指控，否認到底，解釋兩人是為討論投資才會見面，也澄清引退原因是因為過去都忙著工作，是為了專心照顧小孩才引退，並放話會向週刊提告。

(中時電子報)