江角真紀子閃退演藝圈 老公親口證實她搞不倫
日劇《庶務二課》女星江角真紀子，因為霸凌塗鴉事件在演藝圈沉寂一度時間，昨日又閃電宣布引退，主因疑與她被媒體踢爆不倫戀有關。對此，《女性自身》也提前曝光江角真紀子不倫報導，更取得製作人丈夫平野真回應，親口證實江角真紀子外遇A男。
江角真紀子宣布引退，讓《女性自身》提前揭露她不倫戀報導，拍到江角真紀子與有投資詐欺前科的A男在去年12月獨處一室共處6小時，疑似背叛丈夫平野真搞不倫。而平野真被問及妻子外遇時，還露出苦笑，坦言：「我們2年前就分居了，我也知道那個男的是誰，但畢竟還有孩子…」
不過江角真紀子對於不倫戀指控，否認到底，解釋兩人是為討論投資才會見面，也澄清引退原因是因為過去都忙著工作，是為了專心照顧小孩才引退，並放話會向週刊提告。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。