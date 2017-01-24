女兒貼心睡醒問這句 王力宏妻驚訝哭哭

李靚蕾秀出母女合影。（圖／取自王力宏、李靚蕾Jinglei微博）

李靚蕾分享女兒貼心行徑。（圖／取自李靚蕾Jinglei微博）

王力宏、李靚蕾2013年結婚。（圖／中時資料照片）

金曲天王王力宏2013年閃電與李靚蕾結婚，隔年生下大女兒王嘉莉，去年10月生下二女兒王嘉娜，成為兩個女兒的媽的李靚蕾，剛剛在微博分享2歲多的王嘉莉越來越體貼，母女倆相擁入睡，沒想到王嘉莉一醒來便惦記媽媽忘記的傷口，問她好點了沒，讓李靚蕾感動哭哭。

李靚蕾剛剛分享母女睡覺照片，說：「今天小嘉莉睡在我懷裏（裡）突然驚醒慌忙的找我的手..先仔細的檢查了我的左手，再檢查了我的右手..找到我前天不小心夾到抽屜的大姆指...擔心的看著我的瘀血，親了一下說：『媽媽你的手好點了沒？』想不到這個連我自己都完全不記得的小傷..竟然2歲的女兒會一直記在心裡..好感動...小小的身體，大大的能量」。

而原先對女兒相當保護的李靚蕾，也難得秀出女兒綁著小辮子的側面，引來網友說：「我感覺過不久二嫂就會給我們看嘉莉的臉了」、「所以女兒是上天派來的天使」、「跟爸媽一樣是貼心善良的人，既使只有兩歲」。

(中時電子報)