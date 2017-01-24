流感、感冒分不清？專家教你這樣分

疾管署防疫醫師王功錦提醒，流感與一般感冒症狀不同，民眾別搞混。（廖珮妤攝）

春節團圓，人群密集接觸，疾病管制署預估，初二單日類流感就診會達5300-5800人次，約是平時假日的2倍多，不過疫情監控資料顯示，目前社區呼吸道疾病，仍是一般感冒為主，提醒民眾別把流感與感冒搞混，不分輕重就衝急診，流感有高燒、肌肉痛、嚴重倦怠感，一般感冒症狀較輕微。

每年春節都是流感疫情高峰，疾管署疫情中心主任劉定萍表示，推估今年除夕至初六，類流感就診人次約2萬5000至2萬6500，往年高峰的初二，單日預估約5300至5800人次。

由於今年擴大施打600萬劑流感疫苗，也讓疫情大幅下降，預估就診人次，更是近4年最低，以去年春節來看，單是初二，類流感就診人次，就達1萬3311人。

疾管署副署長羅一鈞指，社區呼吸道病毒監測顯示，民眾感染的仍是一般感冒，以腺病毒造成的不適最多，達5成5，流感病毒僅占2成5，全數是H3N2。流感與一般感冒症狀不同，民眾別搞混。

羅一鈞說，流感會突然高燒3-5天，有嚴重倦怠感、肌肉痛，老人、幼兒或慢性病患，容易出現肺炎、腦炎等嚴重併發症。一般感冒則是漸進式的發燒，且有噴嚏、咳嗽等症狀，通常一周內好轉，比較特別的是腺病毒可能引起幼兒發燒超過1周，不過孩子的活力不會受到太大影響。

至於上周重症個案，疾管署防疫醫師王功錦說，新增11例流感重症確定病例，5例確定流感死亡，值得注意的是，一名66歲與一名79歲女性，皆是在發病後7天才遲遲就醫，最後不幸身亡。春節期間全台共86家醫療院所，開設類流感特別門診，有疑似症狀盡快就醫，降低重症風險。

此外，民眾過年大吃大喝，腹瀉疫情也即將達高峰，上周腹瀉門急診就診超過12萬人次，並確認18起群聚感染，其中4起諾羅病毒、1起輪狀病毒，羅一鈞指出，吃東西應煮熟，並要以肥皂徹底清潔雙手。

(中時)