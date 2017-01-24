雞年到 風水師看好川普帶旺美股
農曆雞年來臨，有香港風水師預測，美國總統川普將趾高氣揚地度過這一年，有望帶旺美股，且2017年當然少不了口舌之爭。
法新社報導，風水專家認為，搭配五行的話，2017年屬於火雞年，加上川普位居「啄序」頂端，意味著前方等著的不會是風平浪靜的日子，尤其在西方國家。
香港玄學家周亦彤告訴法新社：「公雞喜歡尋釁、愛爭辯且好鬥。」
報導說，川普就職就碰上大型抗議活動，且他也已惹惱中國大陸，外界擔心全球兩大經濟體美國和大陸會有貿易戰。
周亦彤預測，川普當總統第一年將激發更多怒氣。「將有很多罷工甚至暴動。」
川普是狗年出生，不過因為是屬土的八字，五行中火生土，加上麾下有一票忠實粉絲，因此他有傲慢的本錢。
名人風水大師楊天命表示，由於雞屬金，這也代表金錢和股票，美國經濟將會受益。「川普八字顯示他將會旺，因此美國股市2017年將有好表現。」
不過他認為川普好運只是暫時，風水輪流轉。楊天命說：「他2017年會歷經成功，但2018年（狗年）就不會是這樣。」（譯者：中央社盧映孜）1060124
(中央社)
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