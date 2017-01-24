洪秀柱籲蔡政府 勿提造成社會分裂政策

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，國內政治穩定是絕對必要，才能讓台灣面對全球挑戰，希望蔡政府認同，在新的一年避免提出使社會分裂的政策與論點，讓人民不再承受紛紛擾擾。

洪秀柱下午在國民黨舉辦的孫中山文物展暨駐華使節茶會表示，去年政權和平轉移，全世界可看到台灣民主制度已達成熟地步，雖然國民黨無法執政，但會扮演堅定反對黨的角色，監督政府，為民謀利。

她說，國民黨與執政黨在兩岸關係有不同觀點與看法，去年11月她率代表團訪問北京，會見中共總書記習近平，在國共論壇上，她向習近平表達兩岸雙方應繼續發展和平關係的願望，相信會對目前接近凍結的兩岸關係帶來正面助益。

洪秀柱表示，她上週走訪美國僑界，遇到海外同胞，彼此對2017年如何促進台美關係與全球穩定交換意見；國內政治穩定是絕對必要的，才能讓台灣面對全球挑戰，希望蔡政府認同這個觀點，在新的一年避免提出各種使社會分裂的政策與論點，讓人民不要再承受2016年的紛紛擾擾。

她指出，兩岸關係持續和平穩定，將是增進雙方和平繁榮最佳途徑，更是大陸與台灣雙方應共同兼顧的重責大任。1060124

(中央社)