洪秀柱籲蔡政府 勿提造成社會分裂政策
中國國民黨主席洪秀柱今天表示，國內政治穩定是絕對必要，才能讓台灣面對全球挑戰，希望蔡政府認同，在新的一年避免提出使社會分裂的政策與論點，讓人民不再承受紛紛擾擾。
洪秀柱下午在國民黨舉辦的孫中山文物展暨駐華使節茶會表示，去年政權和平轉移，全世界可看到台灣民主制度已達成熟地步，雖然國民黨無法執政，但會扮演堅定反對黨的角色，監督政府，為民謀利。
她說，國民黨與執政黨在兩岸關係有不同觀點與看法，去年11月她率代表團訪問北京，會見中共總書記習近平，在國共論壇上，她向習近平表達兩岸雙方應繼續發展和平關係的願望，相信會對目前接近凍結的兩岸關係帶來正面助益。
洪秀柱表示，她上週走訪美國僑界，遇到海外同胞，彼此對2017年如何促進台美關係與全球穩定交換意見；國內政治穩定是絕對必要的，才能讓台灣面對全球挑戰，希望蔡政府認同這個觀點，在新的一年避免提出各種使社會分裂的政策與論點，讓人民不要再承受2016年的紛紛擾擾。
她指出，兩岸關係持續和平穩定，將是增進雙方和平繁榮最佳途徑，更是大陸與台灣雙方應共同兼顧的重責大任。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。