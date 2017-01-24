喝高粱後駕車 小彬彬酒測值0.72遭起訴
藝人「小彬彬」溫兆宇去年12月底晚上涉嫌與友人在羊肉爐店內喝完高粱酒後駕車，酒測值為0.72毫克。士林地檢署今天偵結，依公共危險罪嫌起訴，聲請簡易判決處刑。
檢方指出，37歲的溫兆宇去年12月23日晚間11時許至24日凌晨4時許，在台北巿內湖區的「彬彬正記生蠔熱炒羊肉爐」店內，與友人飲用高粱酒，未待體內酒精濃度消退就開車。
溫兆宇行經內湖區安康路段時，遭警方路邊攔檢，酒測值為0.72毫克，被移送法辦；溫兆宇坦承不諱。1060124
(中央社)
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