奧斯卡入圍名單將揭曉 首度串流直播

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2017年奧斯卡金像獎入圍名單今天將揭曉，廣獲好評的「樂來越愛你」、「月光下的藍色男孩」與「海邊的曼徹斯特」等片可望入圍多個獎項，這是奧斯卡首度透過網路串流公布。

好萊塢正屏息以待，獲提名的電影、演員與導演名單，將在台灣時間晚間9時過後宣布，網址是https://www.youtube.com/Oscars。

新銳導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）執導的浪漫追夢音樂劇「樂來越愛你」（La La Land），月初在金球獎囊括創紀錄的7座獎項。

電影界觀察家預測「樂來越愛你」將再下一城，在2月26日登場的奧斯卡頒獎典禮大放異彩，可能包辦最佳影片、最佳男主角等數項獎項。

不過，艾瑪史東（Emma Stone）與雷恩葛斯林（Ryan Gosling）第3度合作演出的「樂來越愛你」，將面臨「月光下的藍色男孩」（Moonlight）與「海邊的曼徹斯特」（Manchester-by-the-Sea）的嚴峻挑戰。

「月光下的藍色男孩」講述一名邁阿密非裔男孩的成長故事，「海邊的曼徹斯特」描繪一名壓抑的獨居中年男子，由凱西艾佛列克（Casey Affleck）飾演。這兩部片都在金球獎獲得獎項肯定。（譯者：中央社張曉雯）1060124

(中央社)