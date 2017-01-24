昇恆昌新春揮毫 書法家客製胸章搶手

昇恆昌免稅商店與中華書道學會共同舉辦「雞吉好運報新禧」春節揮毫活動。（陳麒全攝）

中華書道學會書法老師受邀親臨機場，為旅客客製化新春祝賀春聯。（陳麒全攝）

中華書道學會書法老師受邀親臨機場，為旅客客製化新春祝賀春聯。（陳麒全攝）

中華書道學會書法老師受邀親臨機場，為旅客客製化新春祝賀春聯。（陳麒全攝）

昇恆昌免稅商店也推陳出新，祭出雞年限定個人化胸章，旅客可請書法名師客製化提字或DIY製作，打造專屬、最獨一無二的胸章。（陳麒全攝）

農曆新年是華人社會最重要的節日之一，對國外旅客而言更是最具中華文化傳統的代表性節慶。昇恆昌免稅商店一直以來致力於發揚中華傳統文化，連續第9年在桃園機場舉辦春新揮毫活動，希望藉此讓旅客在機場就能感受年節熱鬧的氛圍，也讓國外旅客一睹中華書法的精深與奧妙。

農曆春節前夕，昇恆昌免稅商店與中華書道學會共同舉辦「雞吉好運報新禧」春節揮毫活動，24日於桃園機場熱鬧展開。中華書道學會書法老師受邀親臨機場，為旅客客製化新春祝賀春聯。

今年活動除了有名師親筆落款的春聯，昇恆昌免稅商店也推陳出新，祭出雞年限定個人化胸章，旅客可請書法名師客製化提字或DIY製作，打造專屬、最獨一無二的胸章，不僅特別也具有手作的意義，不少旅客也在胸章上落下祝福，並做為送給親友的伴手禮。

今年活動昇恆昌免稅商店也規劃旅客DIY揮毫區，讓國內外旅客體驗大筆揮毫的樂趣。另外，旅客憑不限金額的消費憑證或發票（菸品除外）即可參加紅包抽抽樂活動，獎項包含雞年啾啾調味罐、伴手禮組合、雞年瓷罐等，吸引旅客踴躍參加，搭配上充滿年味的音樂，年節的歡樂氣氛洋溢整個機場。

昇恆昌免稅商店潘翠宜副總經理活動後也分享表示：「昇恆昌連續9年舉辦新春揮毫活動，即是希望在推廣中華書藝之美的同時，更將最代表中國的節慶─農曆春節的熱鬧喜氣氣息傳遞給所有旅客，同時促進航站與旅客之間的互動，讓旅客對台灣留下深刻且美好回憶！」

(中時)