昇恆昌新春揮毫 書法家客製胸章搶手
農曆新年是華人社會最重要的節日之一，對國外旅客而言更是最具中華文化傳統的代表性節慶。昇恆昌免稅商店一直以來致力於發揚中華傳統文化，連續第9年在桃園機場舉辦春新揮毫活動，希望藉此讓旅客在機場就能感受年節熱鬧的氛圍，也讓國外旅客一睹中華書法的精深與奧妙。
農曆春節前夕，昇恆昌免稅商店與中華書道學會共同舉辦「雞吉好運報新禧」春節揮毫活動，24日於桃園機場熱鬧展開。中華書道學會書法老師受邀親臨機場，為旅客客製化新春祝賀春聯。
今年活動除了有名師親筆落款的春聯，昇恆昌免稅商店也推陳出新，祭出雞年限定個人化胸章，旅客可請書法名師客製化提字或DIY製作，打造專屬、最獨一無二的胸章，不僅特別也具有手作的意義，不少旅客也在胸章上落下祝福，並做為送給親友的伴手禮。
今年活動昇恆昌免稅商店也規劃旅客DIY揮毫區，讓國內外旅客體驗大筆揮毫的樂趣。另外，旅客憑不限金額的消費憑證或發票（菸品除外）即可參加紅包抽抽樂活動，獎項包含雞年啾啾調味罐、伴手禮組合、雞年瓷罐等，吸引旅客踴躍參加，搭配上充滿年味的音樂，年節的歡樂氣氛洋溢整個機場。
昇恆昌免稅商店潘翠宜副總經理活動後也分享表示：「昇恆昌連續9年舉辦新春揮毫活動，即是希望在推廣中華書藝之美的同時，更將最代表中國的節慶─農曆春節的熱鬧喜氣氣息傳遞給所有旅客，同時促進航站與旅客之間的互動，讓旅客對台灣留下深刻且美好回憶！」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。