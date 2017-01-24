金雞報喜福滿堂　采盟丁酉雞年迎春揮毫活動

采盟免稅店24日在桃園機場第二航廈管制區內中央區舉辦「金雞報喜福滿堂」迎春揮毫活動。（陳麒全攝）

臺灣墨秀書道會全體師生於現場大展書藝，即興揮毫寫春聯分送給中外旅客。（陳麒全攝）

臺灣墨秀書道會全體師生於現場大展書藝，即興揮毫寫春聯分送給中外旅客。（陳麒全攝）

第二航廈Ｄ區登機長廊設有旅客揮毫體驗區，旅客們在機場內就能感受到臺灣濃厚的人情味，以及藝術、節慶與文化生活相互結合的趣味與感動。（陳麒全攝）

適逢歲末年節，采盟免稅店今（24）日在桃園機場第二航廈管制區內中央區舉辦「金雞報喜福滿堂」迎春揮毫活動。

今年是采盟免稅店在桃園國際機場舉辦迎春揮毫活動的第10個年頭，延續著傳統習俗，中國農曆年前夕總要提筆揮毫寫春聯，不僅象徵著汰舊換新對美好未來的祝願，也充分展現了傳統華人文化精湛的藝術與文學。

在活動現場，由書畫大師黃木蓮、藍璧山、汪君平、以及渡邊秀碩先生所率領之臺灣墨秀書道會全體師生於現場大展書藝，即興揮毫寫春聯分送給中外旅客，並且在春節期間（1月24日到2月14日）於第二航廈Ｄ區登機長廊設有旅客揮毫體驗區，旅客們在機場內就能感受到臺灣濃厚的人情味，以及藝術、節慶與文化生活相互結合的趣味與感動，將華人農曆春節溫馨熱鬧的氛圍傳遞給國際旅客，並和旅客一同迎接雞年。

(中時)