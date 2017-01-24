金雞報喜福滿堂 采盟丁酉雞年迎春揮毫活動
適逢歲末年節，采盟免稅店今（24）日在桃園機場第二航廈管制區內中央區舉辦「金雞報喜福滿堂」迎春揮毫活動。
今年是采盟免稅店在桃園國際機場舉辦迎春揮毫活動的第10個年頭，延續著傳統習俗，中國農曆年前夕總要提筆揮毫寫春聯，不僅象徵著汰舊換新對美好未來的祝願，也充分展現了傳統華人文化精湛的藝術與文學。
在活動現場，由書畫大師黃木蓮、藍璧山、汪君平、以及渡邊秀碩先生所率領之臺灣墨秀書道會全體師生於現場大展書藝，即興揮毫寫春聯分送給中外旅客，並且在春節期間（1月24日到2月14日）於第二航廈Ｄ區登機長廊設有旅客揮毫體驗區，旅客們在機場內就能感受到臺灣濃厚的人情味，以及藝術、節慶與文化生活相互結合的趣味與感動，將華人農曆春節溫馨熱鬧的氛圍傳遞給國際旅客，並和旅客一同迎接雞年。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。