顧慮老母無饒照料 腳傷孝女忍殘30餘年
台中婦人戴春香國中車禍雙腳受傷，不良於行30餘年，她與母親兩人蝸居龍井老家，2012年遇見慈濟人，經過慈善、醫療愛的接力，讓她重新站起來，日前戴春香出席台中慈濟醫院院慶活動，向慈濟人感謝「讓我找回腳踏實地的感覺」。
家住台中龍井區的48歲婦人戴春香，14歲時遭逢兩起意外，導致雙腳底板嚴重變形，最後連「從客廳到廚房，走不到10公尺，腳就會痠痛抽痛」，而且雙腳無力久站，讓她失去工作機會。
2012年時慈濟人訪視無力修繕屋頂的戴春香，發現她跟年邁母親相依為命，人醫會鼓勵她接受治療，當時戴婦對治療沒信心，掙扎了3年，才由陪同慈濟師兄姐陪同她到台中慈濟醫院看簡守信院長門診，並做影像檢查。
當時簡守信帶著Ｘ光片登門往診，說明關節磨損情形，建議考慮開刀矯正。戴婦掛慮老母親無人照顧。簡守信說服她可安排媽媽入住慈濟護理之家，戴春香沒有後顧之憂，終於點頭決定開刀。
之後戴婦住進台中慈濟醫院，骨科陳世豪醫師為她動左、右腳手術，之後也入住護理之家關照母親，經過近3個月復健，戴春香復原良好，去年5月跟媽媽一同返家。
戴春香在家靠著牆面扶手練習走路，已能站起來到廚房炒菜，還可以照顧媽媽幫忙換尿布，自理生活。日前戴春香出席台中慈濟醫院10周年院慶，親自向慈濟人表達感恩，讓她能有「重新腳踏實地的機會」。
(中時)
關鍵字：慈濟
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