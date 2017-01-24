菲媒：台男「綁架」女兒被捕
菲律賓ABS-CBN新聞網今天報導，1名台灣人因「綁架」自己的3歲幼女，經女童母親報案後被菲律賓調查局幹員逮捕。
根據報導，女童母親向警方報案稱，現年40歲的賴姓台籍男子，於16日把女兒從安格利斯市（Angeles）「綁架」到碧瑤市（Baguio）。
安格利斯市位於呂宋島中部，距馬尼拉以北約85公里；從安格利斯市繼續北上約170公里，即為碧瑤市。
女童母親在新聞影片中說，這已是賴男第2次做出這樣的事情，「第1次的情節還更加嚴重，他用繩子把我和女佣綁起來了。」
碧瑤市所在轄區的國家調查局幹員聯同警方，於22日上午將女童從賴男住處「救出」，而賴男也向調查局投案。
雖然此案看來像是家庭糾紛，並非真正的綁架案，但調查局幹員說，賴男在未徵得女童母親許可的情況下強行把人帶走，仍構成綁架行為。
綁架在菲律賓屬於不可交保的重罪，賴男現被拘禁於碧瑤市監獄。1060124
(中央社)
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