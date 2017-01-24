合歡山公路翠峰到大禹嶺 防結冰封閉

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強烈大陸冷氣團雖減弱，但鋒面將抵達，預防道路結冰，台14甲線合歡山翠峰到大禹嶺路段，今天晚間9時到明天上午7時封閉。

強烈大陸冷氣團減弱，不過明天又要變冷，中央氣象局今天表示，明天晚間到除夕，另一波大陸冷氣團南下，北部低溫下探攝氏14度，且今天晚間有鋒面抵達，北部、東半部轉為局部短暫雨，氣溫再下降、轉涼微冷；中南部雲量略增，中部有零星飄雨機率。

為避免高山道路結冰釀事故，交通部公路總局今天下午表示，省道台14甲線18公里處南投縣仁愛鄉翠峰到41公里處花蓮縣大禹嶺路段，今天晚間9時到明天上午7時實施預警性封閉。1060124

(中央社)