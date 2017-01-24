林全視察惠明視障者教養院 關心院童

行政院長林全今天前往台中市大雅區視察惠明視障者教養院時說，身障者生活不便利，社會有責任為他們去除障礙，讓每個人都有發揮長才的機會。

林全今天在行政院發言人徐國勇、台中市長林佳龍、台中市社會局長呂建德、立法委員徐永明、洪慈庸等人陪同下，一起前往惠明視障者教養院關懷院生；林全並致贈加菜金及賀歲福袋，大家共同祝福院生新年快樂，氣氛熱鬧溫馨。

林全表示，台灣做為文明的社福國家，有責任與義務提供社會每一份子基本生活尊嚴及權利。目前台灣的身心障礙朋友有100餘萬人，約佔總人口的5%，社會的共同責任是消除環境等障礙，希望大家攜手努力、克服困難，提供更好的照顧服務。

他指出，政府應給予身障朋友更多表現的場域，並讓每個人的權利獲得保障，感謝非營利組織及教會等社福機構，協助分擔政府的責任與工作。

林全說，大家應重視身障朋友的生活，以及他們在社會發展的機會與權利，要讓他們發揮天分與能力，如此人生才能圓滿。他還要感謝惠明教養院對於視障及多重障礙者的照顧，同時祝大家新年快樂。

對於惠明取之於社會，也努力回饋社會的精神，林佳龍表示肯定及感動。他說，期待透過霧峰省諮議會改造為國際非政府組織（iNGO）中心，加上台中市規劃非營利組織（NPO）與志工中心園區，政府及民間共同努力，提供更優質的社福環境及服務。

台中市社會局表示，目前惠明服務的孩子共115人，來自台灣各縣市，包括金門、蘭嶼等離島，其中單純視障的孩子共20人，合併視障、智能或肢體障礙的孩子則有95人。1060124

(中央社)