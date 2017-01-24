冷氣團轉弱 中南部空品不佳
隨著今（24）日冷氣團減弱，中南部空氣擴散狀況不佳，中部以南不少地區空品測站達到對敏感族群不良的「敏感橘」，甚至是更嚴重的「不良紅」，環保署指出，雖然明日晚上有另一波大陸冷氣團南下，但此波冷氣團較弱，未來3天高屏地區恐仍為「不良紅」的機率較高。
根據環保署空氣品質監測網顯示，今日中午，中南部約有10測站空品指標AQI達到101~150的「敏感橘」等級，包含埔里、南投、彰化溪州、斗六、嘉義、新營、善化、安南、台南、美濃等，更有12測站AQI超過151，顯示為對所有族群皆不良的「不良紅」等級，其中包含竹山、屏東、潮州等，高雄地區也有9測站，指標汙染物為PM2.5。
儘管氣象局指出，明日晚上會有另一波大陸冷氣團南下，但環保署監資處長張順欽認為，此波冷氣團較弱，改善空品幅度不大；根據環保署空品預報，明、後兩日，北部AQI對應燈號為「普通黃」，竹苗AQI對應燈號為「良好綠」，中部、雲嘉南為「敏感橘」，高屏則仍為「不良紅」，提醒敏感族群外出須特別留意。
(中時)
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